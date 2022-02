Claudio Mandia: chi era il ragazzo di Battipaglia morto misteriosamente alla Ef Academy di New York (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia è il 17enne di Battipaglia (Salerno) trovato morto in un college di New York nella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi a 24 ore dal suo 18mo compleanno. Mantia è morto alla EF Academy di Tarrytown, a nord di New York, una scuola esclusiva di lingue, frequentata da studenti che arrivano da tutto il mondo e con rette di 62 mila dollari l’anno. I genitori erano arrivati dall’Italia venerdì per festeggiare con lui i suoi diciotto anni, quando sono stati raggiunti dalla notizia. Lo zio del ragazzo, Pietro Benesatto, ha parlato all’inizio di cause naturali, escludendo l’ipotesi che il nipote potesse essere stato vittima di aggressione. La polizia ha ascoltato i compagni di ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022)è il 17enne di(Salerno) trovatoin un college di Newnella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi a 24 ore dal suo 18mo compleanno. Mantia èEFdi Tarrytown, a nord di New, una scuola esclusiva di lingue, frequentata da studenti che arrivano da tutto il mondo e con rette di 62 mila dollari l’anno. I genitori erano arrivati dall’Italia venerdì per festeggiare con lui i suoi diciotto anni, quando sono stati raggiunti dnotizia. Lo zio del, Pietro Benesatto, ha parlato all’inizio di cause naturali, escludendo l’ipotesi che il nipote potesse essere stato vittima di aggressione. La polizia ha ascoltato i compagni di ...

