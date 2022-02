Ciao | sono lo zio Vladimir e Bollette | la fucilata di Alan Friedman contro Putin | come stanno le cose

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La crisi in Ucraina, che sta tenendo il mondo col fiato sospeso, inevitabilmente ha delle conseguenze anche sull'aumento del prezzo del gas. Ne ha parlato il giornalista e scrittore americanoa Coffee Break su La7. "La campagna di disinformazione e propaganda diin Italia è: 'Iolo ziodisposto, per gentilezza nei confronti di Draghi e governo, anche ad aumentare la fornitura di gas, quantobuono ebuoni i rapporti con l'Italia'". In realtà, continua, lenonproprio così. Ecco perché poi ha aggiunto: "Il messaggio vero qui, che gli italiani devono capire, è questo: èche ha ...

Advertising

MetaErmal : Ciao Ragazzi, Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid… - GiovannaBarresi : @ninabecks1 @danieledv79 @robertocassone @BimbiMeb @AlvisiConci @ItaliaViva Giusto ,finché c’è stima ,altrimenti ci… - Alessan79192016 : Ciao @D_Mitoglou Vista la serietà della promessa sulla tua maglia autografata a questo punto c'è da organizzarsi ??… - Emanuel72465582 : @ElisabettaS @Soleil__sorge @acquachiara522 @_Anahys_ @soleilstasiiii Ciao.Visto che sarai una psicologa,posso chie… - TheRealLestan : Ciao bolla di Twitter, abbiamo ancora un vago problema di pandemia, uno più recente di potenziale guerra globale, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao sono

Fabio, benvenuto sulle nostre pagine! Ti chiediamo, per sciogliere il ghiaccio, di ... Ho conseguito due lauree con impegno e dedizione eriuscito a creare il mio spazio nel mondo dell'...... un bel picnic ecore. E invece, proprio perché è una brava persona, a Ettore gli tocca la ... che ti chiedi persino come mai tivenuti così bene: perché è coraggioso, è onesto, e ha un alto ...Ogni domenica in centinaia scendono in acqua. A tutte le età. E non solo a Bari. Da Ugento a Trani piccoli campioni crescono ...PIW intervista Angelo Mirabella. Abbiamo appena sentito il regular siciliano che vive a Malta, ecco cosa ci ha ...