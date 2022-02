Caserta: uccise la moglie, condannato a 26 anni di carcere (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 26 anni e sei mesi di carcere il 36enne Michele Marotta, imputato per l’omicidio della moglie Maria Tedesco, avvenuto nel novembre 2020 in una stradina del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. Nella requisitoria della scorsa settimana, il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Nicola Camerlingo, aveva chiesto l’ergastolo spiegando che il 26enne aveva ucciso la moglie per gelosia, a causa di una presunta relazione extraconiugale della donna, parlando inoltre di una vera e propria esecuzione. Dalle indagini e dal processo è emerso che l’uomo, l’11 novembre 2020, uscì di mattina con sua moglie, allora 30enne, per andare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere () haa 26e sei mesi diil 36enne Michele Marotta, imputato per l’omicidio dellaMaria Tedesco, avvenuto nel novembre 2020 in una stradina del comune di San Felice a Cancello, nelno. Nella requisitoria della scorsa settimana, il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Nicola Camerlingo, aveva chiesto l’ergastolo spiegando che il 26enne aveva ucciso laper gelosia, a causa di una presunta relazione extraconiugale della donna, parlando inoltre di una vera e propria esecuzione. Dalle indagini e dal processo è emerso che l’uomo, l’11 novembre 2020, uscì di mattina con sua, allora 30enne, per andare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caserta: uccise la moglie, condannato a 26 anni di carcere ** - statodelsud : Caserta, uccise la moglie per gelosia: pm chiede l’ergastolo - Pino__Merola : Caserta, uccise la moglie per gelosia: pm chiede l’ergastolo - SkyTG24 : #Caserta, uccise la moglie per gelosia: pm chiede l'ergastolo -