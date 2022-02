Capelli biondo miele primavera 2022: il Nectar Blonde è dolcissimo e goloso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nutrimento degli dei e, a partire da oggi, ispirazione per i Capelli biondo miele della primavera 2022. Secondo la letteratura, infatti, l’ambrosia somiglia proprio al miele, primo nutrimento di Zeus. Una nuance che conserva un non so ché di divino. E illumina la primavera 2022 con la più dolce delle sfumature: il Nectar Blonde. Una piacevole novità, specialmente dopo un inverno dominato dalle tonalità del castano, dall’Expensive Brunette all’Hair Frosting. Finalmente, dunque, i Capelli tornano a tingersi grazie alle tonalità del biondo miele. Chiaro, scuro, leggermente ramato o con riflessi caramello. Il Nectar Blonde, d’altra ... Leggi su amica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nutrimento degli dei e, a partire da oggi, ispirazione per idella. Secondo la letteratura, infatti, l’ambrosia somiglia proprio al, primo nutrimento di Zeus. Una nuance che conserva un non so ché di divino. E illumina lacon la più dolce delle sfumature: il. Una piacevole novità, specialmente dopo un inverno dominato dalle tonalità del castano, dall’Expensive Brunette all’Hair Frosting. Finalmente, dunque, itornano a tingersi grazie alle tonalità del. Chiaro, scuro, leggermente ramato o con riflessi caramello. Il, d’altra ...

