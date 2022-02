(Di lunedì 21 febbraio 2022). Con il disegno di legge del decreto Milleproroghe, ecco stanziato un nuovo pacchetto di risorse per risollevare il settore degli autotrasporti che, in queste settimana sta soffrendo due grandi crisi. Da una parte l’innalzamento brusco del carburante, dall’altra una sofferenza ormai protrattasi nel tempo: la carenza di autisti. Infatti ilcerca di riparare soprattutto a questo secondo grande problema, in quanto è destinato ai soggetti di età compresa tra i 21 e i 35 anni interessati ad ottenere la patente C e l’abilitazione per lavorareautotrasportatori. Si tratta di un incentivo abbastanza cospicuo: può arrivare a coprire l’80% delle spese fino ad un massimo di 2.500 euro. Leggi anche:matrimonio e unioni civili, ...

Advertising

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI: “BENE IL BONUS CAMIONISTI, LA LEGA VUOLE RISOLVERE I PROBLEMI” “25 milioni di euro, fino a 2.50… - CorriereCitta : Bonus camionisti 2022: cos’è, a chi spetta, importo e come richiederlo - florio_emanuele : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI: “BENE IL BONUS CAMIONISTI, LA LEGA VUOLE RISOLVERE I PROBLEMI” “25 milioni di euro, fino a 2.500 euro… - Giovann04712430 : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI: “BENE IL BONUS CAMIONISTI, LA LEGA VUOLE RISOLVERE I PROBLEMI” “25 milioni di euro, fino a 2.500 euro… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI: “BENE IL BONUS CAMIONISTI, LA LEGA VUOLE RISOLVERE I PROBLEMI” “25 milioni di euro, fino a 2.500 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus camionisti

...circa 20 mila, e così all'interno del decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione in parlamento, è stato inserito un emendamento che prevede l'istituzione di un nuovo...Salvini: ok, vogliamo risolvere problemi " 25 milioni di euro, fino a 2.500 euro a testa , per aiutare i giovani a fare la patente per guidare camion e altri mezzi come pullman ...Bonus camionisti. Con il disegno di legge del decreto Milleproroghe, ecco stanziato un nuovo pacchetto di risorse per risollevare il settore degli autotrasporti che, in queste settimana sta soffrendo ...Bonus per camionisti, inserito nel Milleproroghe 2022 il fondo “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” ...