Belén Rodriguez: “Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Belén Rodriguez non le manda a dire. La showgirl argentina, che negli anni ha ricevuto numerosi attacchi sul suo fisico – anche – per via dei numerosi ritocchi a cui si è sottoposta, ha voluto rivendicare il suo diritto (sacrosanto) a far quel che vuole del suo corpo. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Rodriguez ha parlato a lungo delle critiche ricevute, del suo rapporto con la Chirurgia estetica e dell’odio, sempre più diffuso sui social. Vi raccomandiamo... Belen Rodriguez, il debutto a Le Iene con un look luminoso ed elegante “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo ... Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022)non le manda a dire. La showgirl argentina, che negli anni ha ricevuto numerosi attacchi sul suo fisico – anche – per via dei numerosi ritocchi a cui si è sottoposta, ha voluto rivendicare il suo diritto (sacrosanto) a far quel che vuole del suo corpo. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo,ha parlato a lungo delle critiche ricevute, del suo rapporto con lae dell’odio, sempre più diffuso sui social. Vi raccomandiamo... Belen, il debutto a Le Iene con un look luminoso ed elegante “Con la miaquello che. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo ...

Advertising

infoitcultura : Belén Rodriguez: “Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio” - Mah5116 : @mirkonicolino Magari, per noi. Certo che passare da Mbappe a Kean è come passare da Belen Rodriguez a Lino Banfi - infoitcultura : Belén Rodriguez: “Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio” - VanityFairIt : A Verissimo ha risposto a quelli che secondo lei sono dei veri bulli - infoitcultura : Gli accessori più cool secondo Belén Rodriguez, da copiare per tutto il 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Le Iene, Belen Rodriguez nei guai: "Deludente alla conduzione" e il maxi - ritardo alle prove. Mediaset, girano strane voci A Mediaset ci sarebbero dei forti mal di pancia provocati dall'arrivo di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente pensava ad altre persone per quello che poi è diventato il suo ruolo. Riporta il sito Dagospia in un ...

Verissimo, Silvia Toffanin nella bufera, fa un gesto e il web si rivolta: "Che cattivo gusto ?" Belen Rodriguez ed Emma Marrone nella giornata di ieri sono state ospiti della puntata di Verissimo . È stata nell'una e nell'altro caso, una intervista davvero molto interessante visto che sia la showgirl ...

Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez spara a zero su Delia Duran: ''Offende la cultura sudamericana'' ComingSoon.it A Mediaset ci sarebbero dei forti mal di pancia provocati dall'arrivo di Belenalla conduzione de Le Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente pensava ad altre persone per quello che poi è diventato il suo ruolo. Riporta il sito Dagospia in un ...Belened Emma Marrone nella giornata di ieri sono state ospiti della puntata di Verissimo . È stata nell'una e nell'altro caso, una intervista davvero molto interessante visto che sia la showgirl ...