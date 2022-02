Belen ironizza | “Ho chiesto a Stefano e Antonino di prendere i figli nello stesso weekend”

(Di lunedì 21 febbraio 2022)non si nasconde, a Verissimo utilizza anche l’ironia per dire quanto sia difficile gestire la sua famiglia, duenati da due amori, quello perDe Martino e peSpinalbese. Tutti bravi a criticare,non dice che è semplice ma l’esatto contrario. Ha già spiegato fin troppo perché ovvio che avrebbe preferito avere idallouomo; lei che sognava la famiglia tradizionale e l’amore eterno. Adesso vive da sola, frequenta di nuovo, forse sono davvero tornati insieme maglissa l’argomento anche se lascia intendere che è lui che non vuole se ne parli. Lo fa con il sorriso, si vede che è felice ma anche che è tutto un po’ complicato. Provate a mettervi voi nel suo ruolo di mamma con Luna e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen ironizza

361 Magazine

è nostalgica, commossa, vicina alle lacrime quando si parla dei suoi amatissimi bimbi, poi subito dopo: "Ho chiesto a Stefano e Antonino di prenderli nello stesso weekend, altrimenti ...'Di fronte a tutti questi aggettivi, pensavo non toccasse a me!',lui. 'Io sono anni che ... E' solo un gioco: Stefano ultimamente è sempre più vicino all'ex moglieBelen sognava una famiglia numerosa con lo stesso compagno accanto. “Sono una tradizionalista”, confessa a Verissimo in un’intervista a cuore aperto. E ammette commossa: “Avrei preferito fare i miei f ...Ilary Blasi arriva a Michelle Impossible, è stata chiamata tra gli ospiti al posto di Belen Rodriguez, impegnata alla conduzione de Le Iene, che va in onda in contemporanea con lo show di Canale 5 su ...