ATP Dubai 2022, Lorenzo Musetti e il lavoro che c'è da fare: dritto e continuità di gioco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non era un esordio facile: giocare contro Novak Djokovic, pur lontano tanto dai campi, era complicato e Lorenzo Musetti ha messo in mostra cose buone e meno buone. La sconfitta di oggi per 6-3 6-3, nel primo turno di Dubai, pone l'accento sul solito tema: tennista bello da giocare, ma poco concreto. Sarà un limite? La domanda è pertinente, ma la risposta affrettata. Il gioco di Musetti è in costruzione ed è evidente che a differenza di tennisti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il percorso da compiere è ben più lungo e non è detto che possa portare ai risultati che tutti vogliono. Nella partita contro Djokovic si sono evidenziati due problemi: errori di dritto nello scambio e continuità di rendimento dal punto di vista mentale. Musetti sta lavorando ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI: DJOKOVIC ACCEDE AGLI OTTAVI Eliminato in due set Musetti (6-3, 6-3) #SkySport #SkyTennis #Djokovic #Musetti - WeAreTennisITA : Ci proverà Musetti a fermare la corsa al 6° titolo a Dubai di Novak. Ma anche la vittoria non bastare al serbo per… - OA_Sport : #TENNIS Lorenzo Musetti, situazione da lavori in corso: inutili i confronti con Alcaraz e Sinner. Il toscano ha un… - infoitsport : ATP 500 Dubai 2022: applausi a scena aperta per l'arrivo di Djokovic (VIDEO) - infoitsport : ATP 500 Dubai: Djokovic supera Musetti in due set, ottimo rientro per il n.1 -