Atp 500 Dubai 2022, forfait Van de Zandschulp: positivo al Coronavirus (Di lunedì 21 febbraio 2022) Botic Van de Zandschulp non parteciperà all’Atp 500 di Dubai 2022, evento sul cemento arabo, a causa di una positività al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista olandese tramite i propri account social ufficiali, con comprensibile rammarico; di seguito le parole dell’atleta dei Paesi Bassi: “Sfortunatamente non scenderò in campo a Dubai questa settimana, a causa di un test Covid-19 positivo. Attualmente sto seguendo le norme del Qatar in merito alla pandemia e rimarrò in isolamento sino all’effettiva negativizzazione. Sono asintomatico e sto bene, state tutti al sicuro”. Così quindi Van de Zandschulp, il quale non potrà evidentemente affrontare il sudafricano Lloyd Harris all’esordio in quel di Dubai. Dopo ottime prestazioni tra il ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Botic Van denon parteciperà all’Atp 500 di, evento sul cemento arabo, a causa di una positività al. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista olandese tramite i propri account social ufficiali, con comprensibile rammarico; di seguito le parole dell’atleta dei Paesi Bassi: “Sfortunatamente non scenderò in campo aquesta settimana, a causa di un test Covid-19. Attualmente sto seguendo le norme del Qatar in merito alla pandemia e rimarrò in isolamento sino all’effettiva negativizzazione. Sono asintomatico e sto bene, state tutti al sicuro”. Così quindi Van de, il quale non potrà evidentemente affrontare il sudafricano Lloyd Harris all’esordio in quel di. Dopo ottime prestazioni tra il ...

Advertising

FiorinoLuca : Carlos #Alcaraz si assicura il secondo titolo ATP della carriera trionfando sulla terra paludosa di Rio nel suo pri… - SuperTennisTv : Erano sei anni che una coppia italiana ???? non conquistava un #ATP 500! Che avventura a Rio per @fabiofogna e… - kekko___n : RT @SuperTennisTv: Erano sei anni che una coppia italiana ???? non conquistava un #ATP 500! Che avventura a Rio per @fabiofogna e @BolelliSi… - GabryAtti01 : L'Atp 250 di Santiago quasi un Challenger, l'Atp 500 di Acapulco quasi un 1000 (guardando ai tabelloni) - _MinutForMinut : RT @SuperTennisTv: Erano sei anni che una coppia italiana ???? non conquistava un #ATP 500! Che avventura a Rio per @fabiofogna e @BolelliSi… -