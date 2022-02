Agguati in Valle Caudina | nuovi clan alla conquista dell’eredità dei Pagnozzi

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGli ultimiinpotrebbero rientrare nella nuova strategia deiper raccogliere l’eredità dei. Non ci sono corrispondenze dirette ma, secondo quello che ha raccolto l’Ansa, valutando fascicoli, biografie e parentele delle persone coinvolte, sarebbero contenuti nello stesso perimetro gliche inhanno provocato, sabato pomeriggio, la morte di Nicola Zeppetelli, 40 anni, titolare di un circolo ricreativo a Cervinara (Avellino), e l’11 febbraio scorso a San Martino quello in cui rimase gravemente ferito Fiore Clemente, 60 anni, considerato dagli investigatori un esponente di primo piano negli anni ruggenti del, il sodalizio ...

Cosi la senatrice della componente IDEA - CAMBIAMO! - EUROPEISTI - NOI DI CENTRO (Noi Campani) del gruppo Misto, Sandra Lonardo interviene sui recenti fatti di cronaca avvenuti in Valle Caudina. ...Non ci sono corrispondenze dirette ma valutando fascicoli, biografie e parentele delle persone coinvolte, sarebbero contenuti nello stesso perimetro gli agguati che in Valle Caudina hanno provocato, ...Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura ad Avellino con il procuratore generale Melillo, dopo l'omicidio di Cervinara e l'agguato a San Martino Valle Caudina ...