Achille Lauro, le prime parole sull’Eurovision: “Canterò contro l’Italia, ma è troppo importante” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Achille Lauro sarà il rappresentante di San Marino ai prossimi Eurovision Song Contest. Nato a Verona nel 1990, per molti ora Achille Lauro è – ironicamente parlando – un traditore della Patria. “So che sarò avversario dell’Italia, ma penso che in generale essere su quel palco a Torino sarà una grande opportunità per tutti noi artisti e intendo ovviamente anche Mahmood e Blanco”. Intervistato da La Stampa, il cantante ha aggiunto: “Sono molto contento, prima di tutto perché questo è un grande segnale di ripartenza per il teatro Nuovo di Dogana di San Marino, ma anche per lo spettacolo, così come lo è stato l’Ariston per il Festival di Sanremo. San Marino mi ha accolto con calore e aver vinto potendo così andare all’Eurovision Song Contest sarà una grandissima opportunità. Sarà bellissimo potersi ... Leggi su biccy (Di lunedì 21 febbraio 2022)sarà il rappresentante di San Marino ai prossimi Eurovision Song Contest. Nato a Verona nel 1990, per molti oraè – ironicamente parlando – un traditore della Patria. “So che sarò avversario del, ma penso che in generale essere su quel palco a Torino sarà una grande opportunità per tutti noi artisti e intendo ovviamente anche Mahmood e Blanco”. Intervistato da La Stampa, il cantante ha aggiunto: “Sono molto contento, prima di tutto perché questo è un grande segnale di ripartenza per il teatro Nuovo di Dogana di San Marino, ma anche per lo spettacolo, così come lo è stato l’Ariston per il Festival di Sanremo. San Marino mi ha accolto con calore e aver vinto potendo così andare all’Eurovision Song Contest sarà una grandissima opportunità. Sarà bellissimo potersi ...

