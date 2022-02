Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza stende Roma in tre set (Di domenica 20 febbraio 2022) La Vero Volley Monza batte 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) l’Acqua&Sapone Roma Volley Club nella sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le giallorosse mettono realmente in difficoltà le padrone di casa solo nel secondo set, ma le brianzole di Gaspari non si fanno sorprende e chiudono rapidamente la partita. Tra le padrone di casa, in doppia cifra Davyskiba (13 punti), Stysiak (12), Danesi e Gennari (10 punti ciascuna), mentre alle ospiti non bastano i 14 punti di Stigrot. Monza conquista così tre punti che la riportano al primo posto della classifica, mentre Roma rimane a bocca asciutta e andrà a caccia di punti salvezza nelle prossime sfide. Di seguito, la ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) La Verobatte 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) l’Acqua&SaponeClub nella sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato diA1. Le giallorosse mettono realmente in difficoltà le padrone di casa solo nel secondo set, ma le brianzole di Gaspari non si fanno sorprende e chiudono rapidamente la partita. Tra le padrone di casa, in doppia cifra Davyskiba (13 punti), Stysiak (12), Danesi e Gennari (10 punti ciascuna), mentre alle ospiti non bastano i 14 punti di Stigrot.conquista così tre punti che la riportano al primo posto della classifica, mentrerimane a bocca asciutta e andrà a caccia di punti salvezza nelle prossime sfide. Di seguito, la ...

