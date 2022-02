Unimpresa, Spadafora: Decreto sostegni, niente aiuti a bar, ristoranti e alberghi (Di domenica 20 febbraio 2022) “Come al solito i titoli sbandierati dal Governo servono a distogliere le persone dalla realtà e anche in questa occasione non si è smentito. Quasi 7 miliardi di euro destinati a mitigare il caro bollette, ma i veri beneficiari saranno le aziende manifatturiere e l’industria sia grazie al miliardo messo a disposizione sia grazie al credito d’imposta. Quindi tutto bene? No, perché i bar, i ristoranti, gli alberghi o i negozio di abbigliamento, così come tutte quelle attività di artigianato e partite Iva che poi rappresentano il 20% del panorama imprenditoriale italiano, non beneficeranno di nulla”. Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, commentando le misure contenute nel Decreto sostegni. “D’altra parte come da noi abbondantemente annunciato in tempi non ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) “Come al solito i titoli sbandierati dal Governo servono a distogliere le persone dalla realtà e anche in questa occasione non si è smentito. Quasi 7 miliardi di euro destinati a mitigare il caro bollette, ma i veri beneficiari saranno le aziende manifatturiere e l’industria sia grazie al miliardo messo a disposizione sia grazie al credito d’imposta. Quindi tutto bene? No, perché i bar, i, glio i negozio di abbigliamento, così come tutte quelle attività di artigianato e partite Iva che poi rappresentano il 20% del panorama imprenditoriale italiano, non beneficeranno di nulla”. Lo dichiara il vicepresidente di, Giuseppe, commentando le misure contenute nel. “D’altra parte come da noi abbondantemente annunciato in tempi non ...

Advertising

UnimpresaChieti : RT @unimpresa: Giuseppe Spadafora torna su TGCOM 24 per parlare di Economia, Fondi variati dal Governo e crescita del PIL - MasterblogBo : Giuseppe Spadafora (Unimpresa) interviene su TGCOM24 - 18.02.2022 - Ore 22.30 - Economia. -Fondi varati dal CdM -Cr… - unimpresa : Giuseppe Spadafora torna su TGCOM 24 per parlare di Economia, Fondi variati dal Governo e crescita del PIL… - UnimpresaChieti : RT @unimpresa: ?? BANCHE: SPADAFORA (UNIMPRESA), DA CONSOLIDAMENTO RISCHI PER CONCORRENZA - unimpresa : ?? BANCHE: SPADAFORA (UNIMPRESA), DA CONSOLIDAMENTO RISCHI PER CONCORRENZA -