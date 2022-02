Udinese-Lazio, Felipe Anderson non basta: Sarri fermato sul pareggio (Di domenica 20 febbraio 2022) Alla Dacia Arena Udinese e Lazio devono accontentarsi del pareggio al termine di un match deciso nella prima frazione La Lazio di Maurizio Sarri fallisce l’occasione di superare in classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Alla Dacia Arenadevono accontentarsi delal termine di un match deciso nella prima frazione Ladi Mauriziofallisce l’occasione di superare in classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - tcm24com : Felipe Anderson risponde al gol di Deulofeu e salva la Lazio dalla sconfitta contro l'Udinese #lazio #udinese… - Ale_Rimi : Salernitana 2-2 Milan Inter 0-2 Sassuolo Juventus 1-1 Torino Fiorentina 1-0 Atalanta Udinese 1-1 Lazio Roma 2-2 Ver… - PakiRispoli : RT @CucchiRiccardo: Su un campo sempre complicato, con un'emergenza organico che non comprende solo #Immobile, dopo un avvio favorevole all… - OdeonZ__ : La traversa salva la Lazio al 93': Sarri non svolta, l'Udinese recrimina -