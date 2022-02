Ucraina,Johnson: Mosca pianifica più grande guerra in Ue da 1945 (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia sta pianificando "la più grande guerra in Europa dal 1945". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson in una intervista alla Bbc, riportata sul sito del network."Tutti i segnali ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia stando "la piùin Europa dal". Lo ha detto il primo ministro britannico Borisin una intervista alla Bbc, riportata sul sito del network."Tutti i segnali ...

