Strianese | “Per l’estate riapriremo il Museo Archeologico provinciale”

(Di domenica 20 febbraio 2022) di Monica De Santis L’inaugurazione della mostra dedicata ad Ernest Hemingway di Renaldo Fasanaro, composta da 20 tele e 50 pannelli, più lettere autografe e libri originali, visibile fino al prossimo 26 marzo alla Pinacotecadi?Salerno, con ingresso gratuito è stata l’occasione per il presidente della Provincia, di fare un punto sui luoghi di cultura rimasti chiusi per mesi e che ora stanno piano piano riaprendo… “Sicuramente c’è in vista una ripresa, grazie all’emergenza sanitaria che mano mano sta calando. Noi come Provincia stiamo lavorando da mesi per cercare di valorizzare il patrimonio museale e culturale della città.?Abbiamo riaperto un’altra parte della Pinacoteca, durante un periodo difficile, stiamo organizzando diverse iniziative culturali come mostre di grande valore. Stiamo lavorando in sinergia con la Regione per ...