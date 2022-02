Sos ristoratori, martedì incontro regionale a Bari Difficoltà legate a pandemia e caro bollette (Di domenica 20 febbraio 2022) Di seguito il comunicato: martedì 22 febbraio, alle 16, all’Anchecinema di Bari avrà inizio l’incontro “SOS ristoratori”, organizzata dall’Unione ristoratori sigla che riunisce, in tutta la Puglia, associazioni e imprese, intelligenze e competenze per rivendicare diritti e proporre azioni urgenti per sopravvivere al presente e programmare un futuro sostenibile con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. Questo sarà un momento di approfondimento, dibattito e confronto, con slide e contributi video, che vedra? la partecipazione di circa 400 ristoratori delegati, provenienti da tutta la Puglia. I partecipanti saranno impegnati in incontri e dibattiti con l’ausilio di proiezioni e relazioni. Invitati al confronto i rappresentanti delle Istituzioni: Governo, Regione Puglia, Anci, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 20 febbraio 2022) Di seguito il comunicato:22 febbraio, alle 16, all’Anchecinema diavrà inizio l’“SOS”, organizzata dall’Unionesigla che riunisce, in tutta la Puglia, associazioni e imprese, intelligenze e competenze per rivendicare diritti e proporre azioni urgenti per sopravvivere al presente e programmare un futuro sostenibile con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. Questo sarà un momento di approfondimento, dibattito e confronto, con slide e contributi video, che vedra? la partecipazione di circa 400delegati, provenienti da tutta la Puglia. I partecipanti saranno impegnati in incontri e dibattiti con l’ausilio di proiezioni e relazioni. Invitati al confronto i rappresentanti delle Istituzioni: Governo, Regione Puglia, Anci, ...

