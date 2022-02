Sci di fondo, Pechino 2022: Therese Johaug domina la 30 km tl mass start femminile! 33ma Cristina Pittin (Di domenica 20 febbraio 2022) Si chiude oggi, domenica 20 febbraio, il programma dedicato allo sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la 30 km mass start femminile in tecnica libera vede il dominio incontrastato della norvegese Therese Johaug, che annichilisce la concorrenza. Lontanissime la statunitense Jessie Diggins, argento, e la finlandese Kerttu Niskanen, bronzo. in gara per l’Italia Cristina Pittin, 33ma davanti a Martina Di Centa, più indietro Anna Comarella, 40ma, e Caterina Ganz, 45ma. Giungono all’arrivo 60 delle 65 atlete iscritte. Dominio assoluto sin dal via della norvegese, che stacca tutte le avversarie e fa gara a sé vincendo in 1:24:54.0: si tratta della terza medaglia d’oro a Pechino ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Si chiude oggi, domenica 20 febbraio, il programma dedicato allo sci dialle Olimpiadi Invernali di: la 30 kmfemminile in tecnica libera vede il dominio incontrastato della norvegese, che annichilisce la concorrenza. Lontanissime la statunitense Jessie Diggins, argento, e la finlandese Kerttu Niskanen, bronzo. in gara per l’Italiadavanti a Martina Di Centa, più indietro Anna Comarella, 40ma, e Caterina Ganz, 45ma. Giungono all’arrivo 60 delle 65 atlete iscritte. Dominio assoluto sin dal via della norvegese, che stacca tutte le avversarie e fa gara a sé vincendo in 1:24:54.0: si tratta della terza medaglia d’oro a...

