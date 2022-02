"Perché deve restarsene a casa". Italia vietata a Novak Djokovic, chi scenda in campo: il caso s'ingrossa (Di domenica 20 febbraio 2022) Il caso-Novak Djokovic continua a far discutere l'Italia. Un caso aperto dall'intervista di Valentina Vezzali a Libero, in cui aveva spiegato che le porte per il torneo di Roma erano aperte anche al tennista no-vax. Apertura che ha sollevato un polverone, tanto che la Vezzali è tornata sul caso e ha precisato: "Per lui come per tutte le persone che sono in Italia valgono le normative che sono in vigore nel nostro Paese", così la sottosegretaria allo Sport. Il punto, secondo la Vezzali, è che Djokovic può giocare anche senza vaccino Perché in Italia "chiunque voglia giocare a tennis individualmente può farlo". E ancora, ha aggiunto: "Ovviamente, dovesse Djokovic venire in Italia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcontinua a far discutere l'. Unaperto dall'intervista di Valentina Vezzali a Libero, in cui aveva spiegato che le porte per il torneo di Roma erano aperte anche al tennista no-vax. Apertura che ha sollevato un polverone, tanto che la Vezzali è tornata sule ha precisato: "Per lui come per tutte le persone che sono invalgono le normative che sono in vigore nel nostro Paese", così la sottosegretaria allo Sport. Il punto, secondo la Vezzali, è chepuò giocare anche senza vaccinoin"chiunque voglia giocare a tennis individualmente può farlo". E ancora, ha aggiunto: "Ovviamente, dovessevenire in, ...

riccardo_fra : 'Draghi sul superbonus sbaglia. Il suo è uno sbaglio grave perché a commetterlo è lui che deve il suo meritato pres… - vladiluxuria : #Referendum #ReferendumEutanasia perché chi non soffre deve decidere per chi sta patendo dolori lancinanti per una… - GiovaQuez : Amato: 'Cappato deve la giusta assoluzione sul caso Dj Fabo anche alla sentenza di questa corte sul suicidio assist… - czamba : @Marco_dreams @AntalJonathan Ci potrebbero essere casi opposti, voti schiacciati per salvare mezza classe (vissuto)… - fabytetta051 : RT @giu_hanker: Perché Giulia deve sempre creare un video depresso per deprimersi ancora di più si?? #hanker_we_love_you -

Ultime Notizie dalla rete : Perché deve Katia Ricciarelli proposta hot a Soleil/ 'Se fossi in te prenderei Alex lo bacerei davanti a Delia...' ... Soleil si è trovata ad essere messa in disparte perché l'attore ha preferito rinsaldare il legame ... "Chi non sa lavare i piatti, non deve farlo". Con l'aria schifata, Katia Ricciarelli è stata ...

Clima e accordi diplomatici: ecco cosa potrebbero impedire l'invasione di Putin ... ma il potenziale militare deve scontrarsi prima di tutto con le forze avverse del clima . La ... Per lui anche allora che il pericolo sarebbe tutt'altro che finito perché Putin potrebbe pure decidere di ...

