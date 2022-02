Pallanuoto femminile, Eurolega 2022: Padova-Dynamo Uralochka 8-11. Andata dei quarti fatale alle patavine (Di domenica 20 febbraio 2022) Arriva una brutta sconfitta interna a rallentare il cammino del Plebiscito Padova nell’Andata dei quarti di finale dell’Eurolega 2021-2022 di Pallanuoto femminile: nel match odierno la compagine italiana cede in casa per 8-11 contro le russe della Dynamo Uralochka. La formazione ospite indirizza il match durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 0-3, poi le russe allungano fino all’1-6, ma le patavine arrivano a metà gara sul 4-6. Nella terza frazione la Dynamo Uralochka aumenta il proprio margine fino al 5-9, infine nell’ultimo quarto le venete recuperano un solo gol fino all’8-11 finale. Per il Plebiscito Padova miglior marcatrice ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Arriva una brutta sconfitta interna a rntare il cammino del Plebiscitonell’deidi finale dell’2021-di: nel match odierno la compagine italiana cede in casa per 8-11 contro le russe della. La formazione ospite indirizza il match durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 0-3, poi le russe allungano fino all’1-6, ma learrivano a metà gara sul 4-6. Nella terza frazione laaumenta il proprio margine fino al 5-9, infine nell’ultimo quarto le venete recuperano un solo gol fino all’8-11 finale. Per il Plebiscitomiglior marcatrice ...

