Olimpiadi Invernali Pechino 2022: tutti i plurimedagliati. Johannes Boe titanico, Arianna Fontana la migliore italiana (Di domenica 20 febbraio 2022) Ben quattro atleti hanno conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il migliore è stato il biathleta norvegese Johannes Boe, capace di mettersi al collo addirittura quattro ori (sprint, mass start, staffetta maschile, staffetta mista). Sempre a quota cinque, ma con “soltanto” tre titoli conquistati, ci sono il fondista russo Alexander Bolshunov (skiathlon, staffetta maschile, 50 km) e la biathleta norvegese Marte Olsbu Roeiseland (staffetta mista, inseguimento, sprint). Cinque podi anche per il biathleta francese Quentin Fillon Maillet, che ha fatto suonare la Marsigliese in due occasioni (inseguimento e individuale). Da segnalare assolutamente le prestazioni della pattinatrice olandese Irene Schouten (4 medaglie tra cui i 3 ori in mass start, 3000 metri, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Ben quattro atleti hanno conquistato cinque medaglie alledi. Ilè stato il biathleta norvegeseBoe, capace di mettersi al collo addirittura quattro ori (sprint, mass start, staffetta maschile, staffetta mista). Sempre a quota cinque, ma con “soltanto” tre titoli conquistati, ci sono il fondista russo Alexander Bolshunov (skiathlon, staffetta maschile, 50 km) e la biathleta norvegese Marte Olsbu Roeiseland (staffetta mista, inseguimento, sprint). Cinque podi anche per il biathleta francese Quentin Fillon Maillet, che ha fatto suonare la Marsigliese in due occasioni (inseguimento e individuale). Da segnalare assolutamente le prestazioni della pattinatrice olandese Irene Schouten (4 medaglie tra cui i 3 ori in mass start, 3000 metri, ...

