Mourinho torna in Premier e saccheggia l’Inter: 130 milioni (Di domenica 20 febbraio 2022) Il futuro di Josè Mourinho potrebbe dire addio alla Roma: ritorno in Premier League, lo ‘Special One’ ne soffia tre all’Inter Josè Mourinho non ha certamente portato con sè, sin… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Il futuro di Josèpotrebbe dire addio alla Roma: ritorno inLeague, lo ‘Special One’ ne soffia tre alJosènon ha certamente portato con sè, sin… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Rugantino_23 : @GiovanniGaiani Mourinho ha ridato credibilità a Fonseca, Ranieri e Di Francesco. Perché lui ha delle pippe ma le a… - BarbaraBorelli2 : @newmarc67 @PaolaDiCaro @ing_michele @macampoansa In questo momento il peggiore per me è Pellegrini, che Mourinho p… - AsrMaiSolaMai10 : @claudioguerrini Se te vergogni de avè Josè Mourinho come allenatore vordi che capisci poco o niente di calcio. Dai… - Vandyck81585555 : @Larabrusi Li Odio ma adesso negli spogliatoi vorrei Conte/Simeone/Mourinho poi in panchina torna Pioli. - renzo_caleffi : RT @fcin1908it: #Moratti avverte #Suning: 'Se le cose non dovessero andare bene con #Conte, i tifosi gli farebbero pagare il suo passato'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho torna DIRETTA Serie A, Inter - Sassuolo 0 - 2 | Raddoppia Scamacca di testa! LIVE ... l'Inter torna in campo in Serie A per riprendere la corsa scudetto, sfruttare il passo falso del ... i nerazzurri dovranno vedersela con il Sassuolo, reduce dal buon pareggio contro la Roma di Mourinho ...

Primavera, un sabato perfetto per la Roma in vetta Dopo due pareggi consecutivi, la Roma Primavera torna al successo, come riporta Il Tempo. Al Tre Fontane i baby giallorossi di Alberto De Rossi ...i pali giallorossi Mastrantonio chiamato da Mourinho) ...

Mourinho torna in Premier e saccheggia l'Inter: 130 milioni Calciomercatonews.com Mourinho torna in Premier e saccheggia l’Inter: 130 milioni Il futuro di Josè Mourinho potrebbe dire addio alla Roma: ritorno in Premier League, lo ‘Special One’ ne soffia tre all’Inter Josè Mourinho non ha certamente portato con sè, sin dal suo approdo nella ...

Roma, Mourinho conquista sui social | Spunta il like del terzino Nuovo siparietto web con protagonista Mourinho, alla mente torna lo scambio di battute con Granit Xhaka mesi fa. In quel caso Mou consigliava al centrocampista svizzero di vaccinarsi senza timore ...

... l'Interin campo in Serie A per riprendere la corsa scudetto, sfruttare il passo falso del ... i nerazzurri dovranno vedersela con il Sassuolo, reduce dal buon pareggio contro la Roma di...Dopo due pareggi consecutivi, la Roma Primaveraal successo, come riporta Il Tempo. Al Tre Fontane i baby giallorossi di Alberto De Rossi ...i pali giallorossi Mastrantonio chiamato da) ...Il futuro di Josè Mourinho potrebbe dire addio alla Roma: ritorno in Premier League, lo ‘Special One’ ne soffia tre all’Inter Josè Mourinho non ha certamente portato con sè, sin dal suo approdo nella ...Nuovo siparietto web con protagonista Mourinho, alla mente torna lo scambio di battute con Granit Xhaka mesi fa. In quel caso Mou consigliava al centrocampista svizzero di vaccinarsi senza timore ...