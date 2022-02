Mariagrazia ricoverata, Nonna Margherita aggiorna i fan: “Una buona notizia”. Ecco come sta (Di domenica 20 febbraio 2022) Buone notizie in merito alle condizioni di Mariagrazia Imperatrice, nipote della star dei social Nonna Margherita. Sul proprio profilo Instagram, è stata pubblicata una stories in cui la donna afferma che Mariagrazia è uscita dalla terapia intensiva ed è attualmente in cardiologia. Un annuncio che fa ben sperare, affinché le condizioni della ragazza possano migliorare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Buone notizie in merito alle condizioni diImperatrice, nipote della star dei social. Sul proprio profilo Instagram, è stata pubblicata una stories in cui la donna afferma cheè uscita dalla terapia intensiva ed è attualmente in cardiologia. Un annuncio che fa ben sperare, affinché le condizioni della ragazza possano migliorare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

