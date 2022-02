LIVE Volta ao Algarve 2022, ultima tappa in DIRETTA: provano ad allungare in quattro, 40 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.34 Tenta un altro allungo Dries De Bondt. 17.31 Rientrano sulla testa della corsa in tre. Il gruppo dei battistrada conta ora 16 elementi. Rimangono staccati i portoghesi Fonte Cesar (Kelly/Simoldes/UDO), Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) e Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), 17.28 Ripresi i 4 di testa dal gruppo degli inseguitori che nel frattempo si è assottigliato ancora di più. Sono dunque in 13 davanti tra cui il nostro Michele Gazzoli. Gruppo a 1’50”. 17.26 Perde pezzi il gruppo degli inseguitori. Si staccano Iker Ballarin (Euskaltel – Euskad), Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) e Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), 17.23 Sale a 26” il vantaggio dei quattro di testa sugli immediati inseguitori. Gruppo a 2’10”. 17.22 I corridori stanno ora salendo verso l’Alte, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.34 Tenta un altro allungo Dries De Bondt. 17.31 Rientrano sulla testa della corsa in tre. Il gruppo dei battistrada conta ora 16 elementi. Rimangono staccati i portoghesi Fonte Cesar (Kelly/Simoldes/UDO), Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) e Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), 17.28 Ripresi i 4 di testa dal gruppo degli inseguitori che nel frattempo si è assottigliato ancora di più. Sono dunque in 13 davanti tra cui il nostro Michele Gazzoli. Gruppo a 1’50”. 17.26 Perde pezzi il gruppo degli inseguitori. Si staccano Iker Ballarin (Euskaltel – Euskad), Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) e Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), 17.23 Sale a 26” il vantaggio deidi testa sugli immediati inseguitori. Gruppo a 2’10”. 17.22 I corridori stanno ora salendo verso l’Alte, ...

