LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Gazzoli in fuga con altri 18 corridori, 60 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 In seguito a questo risultato Matias aumenta il suo vantaggio nella classifica dei GPM: 1. Joao Matias POR 15 punti 2. David Gaudu FRA 10 punti 3. Ethan Hayter GBR 9 punti 4. Samuele Battistella ITA 8 punti 5. Jonathan Castroviejo ESP 7 punti 16.51 Ecco i passaggi in cima al Vermelhos: 1. Jose Neves POR 4 punti 2. Joao Matias POR 3 punti 3. Anthony Delaplace FRA 2 punti 16.48 Neves viene ripreso dalla fuga. I ciclisti hanno scollinato in cima al Vermelhos e ora hanno appena concluso un breve tratto in discesa. 16.44 Prova a scappare dalla fuga il portoghese Jose Neves. 16.40 I corridori sono nel mezzo della salita. Gruppo a 2’25” dai battistarada. Nel frattempo si ritira il portoghese Hugo Nunes (Rádio Popular – Paredes – Boavista). 16:36 La ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 In seguito a questo risultato Matias aumenta il suo vantaggio nella classifica dei GPM: 1. Joao Matias POR 15 punti 2. David Gaudu FRA 10 punti 3. Ethan Hayter GBR 9 punti 4. Samuele Battistella ITA 8 punti 5. Jonathan Castroviejo ESP 7 punti 16.51 Ecco i passaggi in cima al Vermelhos: 1. Jose Neves POR 4 punti 2. Joao Matias POR 3 punti 3. Anthony Delaplace FRA 2 punti 16.48 Neves viene ripreso dalla. I ciclisti hanno scollinato in cima al Vermelhos e ora hanno appena concluso un breve tratto in discesa. 16.44 Prova a scappare dallail portoghese Jose Neves. 16.40 Isono nel mezzo della salita. Gruppo a 2’25” dai battistarada. Nel frattempo si ritira il portoghese Hugo Nunes (Rádio Popular – Paredes – Boavista). 16:36 La ...

