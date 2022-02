L'Eredità, ancora un'altra 'notte' senza vittoria per Ida per via dell''operazione' (Di domenica 20 febbraio 2022) Presente ormai da quasi una settimana e quattro Ghigliottine, Ida continua a confermarsi all'interno del game show L'Eredità. Anche nella puntata di domenica 20 febbraio la ragazza è tornata a disputare la parte finale del gioco televisivo più longevo della Rai. Alessio, invece, ha rischiato di dover uscire di scena per via del duro confronto avuto contro l'avversaria. Durante il gioco finale, è emerso un dettaglio particolare riguardante la campionessa Ida. La ragazza ha svelato una certa tradizione che sembra 'perseguitare' la sua famiglia. L'Eredità, Alessio, Ida e la new entry Elia Oltre ad Alessio e Ida, ormai campioni affermatissimi de L'Eredità, Flavio Insinna ha accolto in famiglia il nuovo arrivato di nome Elia. Fantasia, curiosità, italiano, storia, religione, cucina e scienza, questi i cinque argomenti del ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Presente ormai da quasi una settimana e quattro Ghigliottine, Ida continua a confermarsi all'interno del game show L'. Anche nella puntata di domenica 20 febbraio la ragazza è tornata a disputare la parte finale del gioco televisivo più longevoa Rai. Alessio, invece, ha rischiato di dover uscire di scena per via del duro confronto avuto contro l'avversaria. Durante il gioco finale, è emerso un dettaglio particolare riguardante la campionessa Ida. La ragazza ha svelato una certa tradizione che sembra 'perseguitare' la sua famiglia. L', Alessio, Ida e la new entry Elia Oltre ad Alessio e Ida, ormai campioni affermatissimi de L', Flavio Insinna ha accolto in famiglia il nuovo arrivato di nome Elia. Fantasia, curiosità, italiano, storia, religione, cucina e scienza, questi i cinque argomenti del ...

