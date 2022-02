Juventus, Dybala e Rugani si fermano per 10 giorni per infortunio, niente Villareal (Di domenica 20 febbraio 2022) Contro il Villareal la Juventus dovrà fare a meno di Daniele Rugani e Paulo Dybala. Entrambi sono usciti acciaccati dal derby contro il Torino, finito in pareggio. Il club bianconero ha comunicato le condizioni dei suoi due tesserati. Dybala è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il JMedical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni. Per quanto riguarda invece Rugani, per lui gli esami hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Anche per lui si tratta di almeno 10 giorni di stop. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Contro il Villareal ladovrà fare a meno di Danielee Paulo. Entrambi sono usciti acciaccati dal derby contro il Torino, finito in pareggio. Il club bianconero ha comunicato le condizioni dei suoi due tesserati.è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il JMedical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10. Per quanto riguarda invece, per lui gli esami hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Anche per lui si tratta di almeno 10di stop. L'articolo ilNapolista.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Dybala non preoccupa in vista della sfida Champions col Villarreal. #Juventus - tancredipalmeri : I problemi della Juventus da inizio anno secondo i media italiani: - rosa vecchia - giocatori non adatti - campa… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS PER DYBALA E RUGANI STOP DI CIRCA 10 GIORNI Torneranno a disposizione dopo la gara con l'Empoli… - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@juventusfc I Comunicati i tempi di recupero di #Dybala e #Rugani - MondoBN : COMUNICATO, Elongazione al -