Il Napoli lancerà la decima maglia da gioco del 2021 22

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ilnon si ferma e si prepara a lanciare un’altradaper la stagione in corso. I calciatori del club partenopeo nel prossimo futuro vestiranno un’altrada, dopo quelle già realizzate per la stagione in corso dalla società di Aurelio De Laurentiis in collaborazione con EA7. Come riportato da Footy L'articolo