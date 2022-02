I gioielli di famiglia tornano di moda (Di domenica 20 febbraio 2022) Durante il lockdown, e non solo, è capitato a tutti di sistemare casa e di rivalutare, o no, i mille oggetti che la popolano. È capitato di incappare in abiti degli anni 80, 90 o 2000: jeans a vita bassissima, maglioni fin troppo crop, abiti di paillettes rosse e spalline troppo grandi, ma anche in tesori che avevamo scordato di avere. Dai cassetti di mamme e nonne sono riemersi anche gioielli vintage e antichi: fili di perle, anelli chevalier, cammei, catene 80’s e altri pezzi tutti da riscoprire. I gioielli di famiglia I cimeli sono una parte importante della cultura e dell’eredità familiare. Passano di madre in figlia, di nonna in nipote e racchiudono in sé sentimenti, ricordi e un “per sempre” che rappresenta il legame fra generazioni. Quando si aprono porta gioie o cassette di sicurezza si trovano spesso pezzi di brand celebri, ... Leggi su amica (Di domenica 20 febbraio 2022) Durante il lockdown, e non solo, è capitato a tutti di sistemare casa e di rivalutare, o no, i mille oggetti che la popolano. È capitato di incappare in abiti degli anni 80, 90 o 2000: jeans a vita bassissima, maglioni fin troppo crop, abiti di paillettes rosse e spalline troppo grandi, ma anche in tesori che avevamo scordato di avere. Dai cassetti di mamme e nonne sono riemersi anchevintage e antichi: fili di perle, anelli chevalier, cammei, catene 80’s e altri pezzi tutti da riscoprire. IdiI cimeli sono una parte importante della cultura e dell’eredità familiare. Passano di madre in figlia, di nonna in nipote e racchiudono in sé sentimenti, ricordi e un “per sempre” che rappresenta il legame fra generazioni. Quando si aprono porta gioie o cassette di sicurezza si trovano spesso pezzi di brand celebri, ...

