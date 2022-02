Green pass: falso sms dal ministero della Salute, è phishing (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – Non bisogna aprire il link contenuto in un sms apparentemente in arrivo dal ministero della Salute e relativo al Green pass poiché si tratta di un falso con il quale vengono rubati i dati personali. L’allerta arriva dalla Polizia che ha pubblicato sui propri canali social il finto sms proveniente da ‘min Salute’. “Attenzione – afferma la Polizia – è in atto un nuovo tentativo di phishing” relativo al Covid: “un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass è stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati”. Nel falso messaggio si legge che “la ... Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – Non bisogna aprire il link contenuto in un sms apparentemente in arrivo dale relativo alpoiché si tratta di uncon il quale vengono rubati i dati personali. L’allerta arriva dalla Polizia che ha pubblicato sui propri canali social il finto sms proveniente da ‘min’. “Attenzione – afferma la Polizia – è in atto un nuovo tentativo di” relativo al Covid: “unsms apparentemente inviato dalvi avverte che il vostroè stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati”. Nelmessaggio si legge che “la ...

