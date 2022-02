Gianni Colombo: spazi ripensati tra arte e pazzia (Di domenica 20 febbraio 2022) Il concepimento dell’opera d’arte è un procedimento creativo che può sfiorare l’estasi o l’alienazione. La mostra Crazy. La follia nell’arte contemporanea, allestita al Chiostro del Bramente a Roma, indaga la tematica attraverso le opere di Gianni Colombo, Lucio Fontana e Anne Hardy. Lucio Fontana: lo spazialismo dell’Art Nouveau Quale installazione di Gianni Colombo è in Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Il concepimento dell’opera d’è un procedimento creativo che può sfiorare l’estasi o l’alienazione. La mostra Crazy. La follia nell’contemporanea, allestita al Chiostro del Bramente a Roma, indaga la tematica attraverso le opere di, Lucio Fontana e Anne Hardy. Lucio Fontana: loalismo dell’Art Nouveau Quale installazione diè in

FabioAppetiti : RT @assocalciatori: A Bologna incontro nella sede della Regione per il “Bulgarelli”. Ospiti del Presidente della Regione Bonaccini, il Pres… - LucaMiranda_79 : RT @assocalciatori: A Bologna incontro nella sede della Regione per il “Bulgarelli”. Ospiti del Presidente della Regione Bonaccini, il Pres… - iloveshirbert : RT @heavnlysaturn: io e mile: andare su rave per vedere aib sempre noi: da bellofigo a tony colombo a gigi d’alessio a gianni celeste a f… - heavnlysaturn : io e mile: andare su rave per vedere aib sempre noi: da bellofigo a tony colombo a gigi d’alessio a gianni celest… - heavnlysaturn : + poi da bell0fig0 siamo passati a tony colombo, gigi d’alessio, gianni celeste, il gabbiano, i coreni, favij, insu… -