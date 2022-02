FURTO DI IDENTITA’ : nessuno è immune ! Una grande truffa ai danni del sistema bancario italiano. E tu come ti proteggi ? (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Sole 24 ore ha disvelato una grande truffa ai danni del sistema bancario italiano, in cui sono coinvolte figure di spicco. Identità di manager e banchieri sono state rubate con l’obiettivo di ingannare miglia di risparmiatori e riciclare denaro sporco. Carlo Messina, numero uno di Intesa SanPaolo, risulta azionista a sua insaputa di una sconosciuta società che si chiama “Japan Capital Group Ltd” insieme a Stefano Firpo, ex direttore generale del Mediocredito italiano e oggi capo di gabinetto del ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao. Decine di istituti di credito o simili sono stati “clonati” attraverso finte società dai nomi identici o simili a quelli reali. Abbiamo citato questa notizia per accendere un campanello di allarme in ogni lettore, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Sole 24 ore ha disvelato unaaidel, in cui sono coinvolte figure di spicco. Identità di manager e banchieri sono state rubate con l’obiettivo di ingannare miglia di risparmiatori e riciclare denaro sporco. Carlo Messina, numero uno di Intesa SanPaolo, risulta azionista a sua insaputa di una sconosciuta società che si chiama “Japan Capital Group Ltd” insieme a Stefano Firpo, ex direttore generale del Mediocreditoe oggi capo di gabinetto del ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao. Decine di istituti di credito o simili sono stati “clonati” attraverso finte società dai nomi identici o simili a quelli reali. Abbiamo citato questa notizia per accendere un campanello di allarme in ogni lettore, ...

Advertising

MarcoLu80849098 : RT @SmitArianna: POTREBBE ESSERE LO STRUMENTO,MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DI APOCALISSE 13:16 Grande come un chicco di riso,elimina uso carta… - SmitArianna : POTREBBE ESSERE LO STRUMENTO,MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DI APOCALISSE 13:16 Grande come un chicco di riso,elimina uso… - GrandeTornado1 : @Giusepp99918361 @GiulioMarini2 @GfveGianfra @FmMosca Avvocato, perché non lo querela alla polizia postale per furto d'identità? - glucaman_65 : RT @cyberefund: Riuscivano a guadagnare credibilità per la loro truffa, tramite il furto d'identità di manager e banchieri. Scopri cosa è s… - cyberefund : Riuscivano a guadagnare credibilità per la loro truffa, tramite il furto d'identità di manager e banchieri. Scopri… -