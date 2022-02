Fiorentina | Castrovilli | «Pensiamo a noi e non alla classifica»

(Di domenica 20 febbraio 2022) Gaetano, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole Gaetano, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole: ATALANTA – «Avranno un po’ di rivalsa nei nostro confronti siccome hanno perso due partite contro di noi. Dobbiamo stare attenti e dare il meglio per portare a casa una vittoria». CHAMPIONS – «Non dobbiamo pensaree lavoriamo partita per partita. La Champions un sogno». REGALO DI COMPLEANNO – «Fare gol e vincere questa partita» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo A pochi minuti da- Atalanta, il centrocampista viola Gaetanoha parlato così a Sky: 'L'Atalanta cerca la rivincita contro di noi, dobbiamo stare attenti per portarci a casa il risultato positivo.VIDEO(4 - 3 - 3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira,; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; ...Il tabellino FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Torreira, Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, ...Le scelte di Italiano e Gasperini. Fiorentina: Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Bonaventura, Gonzalez, Piatek, Sottil. A disposizione: Rosati, Quarta, Callejon, ...