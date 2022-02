Esercito e armamenti ucraini, un mix tra vecchi armamenti sovietici e "rimesse” estere (Di domenica 20 febbraio 2022) Con riferimento al conflitto nel Donbass e al rischio di un suo inasprimento e poi di una sua estensione dal Baltico al Mar Nero, sui media mainstream viene spesso esaltata o sminuita la capacità militare della Federazione Russa così come quella della NATO. Relativamente poco spazio viene dato invece all’altra forza che opera effettivamente sul campo, cioè quella ucraina. Presentiamo perciò l’analisi di Aleksandr Dolbysh per ANNA-News, in cui spiega le condizioni delle Forze armate ucraine elencando gli armamenti di cui dispongono con i rispettivi pregi e difetti. L’attuale Esercito dell’Ucraina costituisce un ibrido in cui si trovano vecchi armamenti sovietici, una parte non grande di armamenti propri di livello mediocre e alcune ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 20 febbraio 2022) Con riferimento al conflitto nel Donbass e al rischio di un suo inasprimento e poi di una sua estensione dal Baltico al Mar Nero, sui media mainstream viene spesso esaltata o sminuita la capacità militare della Federazione Russa così come quella della NATO. Relativamente poco spazio viene dato invece all’altra forza che opera effettivamente sul campo, cioè quella ucraina. Presentiamo perciò l’analisi di Aleksandr Dolbysh per ANNA-News, in cui spiega le condizioni delle Forze armate ucraine elencando glidi cui dispongono con i rispettivi pregi e difetti. L’attualedell’Ucraina costituisce un ibrido in cui si trovano, una parte non grande dipropri di livello mediocre e alcune ...

