Crisi Ucraina, i separatisti del Donbass accusano Kiev: «Notte di bombardamenti sulle nostre città». Johnson: «Putin prepara la più grande guerra in Europa dal 1945» (Di domenica 20 febbraio 2022) Dalla mezzaNotte in Italia fino all’alba le truppe ucraine avrebbero continuano a bombardare il territorio dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, compresa la città principale dell’area. A denunciato sono fonti dei separatisti raccolte dall’agenzia russa Tass, secondo cui gli attacchi sono partiti da poco dopo la mezzaNotte in Italia, con sei bombardamenti che hanno preso di mira anche l’insediamento di Staromikhailovka, a ovest di Donetsk. Colpiti da colpi di mortaio anche i centri di Zaytsevo Yuzhnoye e Spartak. Un’ora dopo, la missione della Repubblica di Donetsk riferisce di altri sei bombardamenti, di cui due sarebbero andati a segno su Dokuchayevsk e Yelenkovka. Colpite altri 27 centri abitati nell’altra regione separatista, quella di Lugansk, dove ci sarebbero ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Dalla mezzain Italia fino all’alba le truppe ucraine avrebbero continuano a bombardare il territorio dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, compresa laprincipale dell’area. A denunciato sono fonti deiraccolte dall’agenzia russa Tass, secondo cui gli attacchi sono partiti da poco dopo la mezzain Italia, con seiche hanno preso di mira anche l’insediamento di Staromikhailovka, a ovest di Donetsk. Colpiti da colpi di mortaio anche i centri di Zaytsevo Yuzhnoye e Spartak. Un’ora dopo, la missione della Repubblica di Donetsk riferisce di altri sei, di cui due sarebbero andati a segno su Dokuchayevsk e Yelenkovka. Colpite altri 27 centri abitati nell’altra regione separatista, quella di Lugansk, dove ci sarebbero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Tg3web : La crisi ucraina. Continue le violazioni alla tregua a colpi di artiglieria. Le autoproclamate repubbliche separati… - pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - nelloscavo : RT @fabiotonacci: Crisi Ucraina, l'inviato di @Repubblica Paolo Brera inviato in trincea nel #Donbass sotto le bombe. #Ucrainarussia htt… - MarianoGiustino : Aggiornamento conflitto #Russia-#Ucraina: Solo ieri,136 violazioni del cessate il fuoco 2militari ucraini uccisi,5… -