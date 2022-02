Covid, presto road-map per le prossime riaperture: ecco il possibile calendario (Di domenica 20 febbraio 2022) I numeri della pandemia sono in miglioramento e si va verso nuovi allentamenti delle restrizioni. Anche il premier Draghi ha preannunciato l’arrivo di un piano per le riaperture. Si va dalle capienze negli stadi al superamento del sistema della divisione delle regioni in colori. Occhi puntati poi al 31 marzo quando scade lo stato di emergenza Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 febbraio 2022) I numeri della pandemia sono in miglioramento e si va verso nuovi allentamenti delle restrizioni. Anche il premier Draghi ha preannunciato l’arrivo di un piano per le. Si va dalle capienze negli stadi al superamento del sistema della divisione delle regioni in colori. Occhi puntati poi al 31 marzo quando scade lo stato di emergenza

