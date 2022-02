Covid: oggi 42.081 casi e 141 morti. Calano i ricoveri, -19 le terapie intensive (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa . I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovisono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa . I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa ha ricordato che oggi è la Giornata nazionale del personale sanitario. 'L'eroico personale sanitario' ha mo… - GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - Mov5Stelle : Oggi ricorrono due anni dalla prima prima diagnosi di Covid su un cittadino italiano e celebriamo per il secondo an… - fanpage : Sono 42.081 nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 372.776 tamponi effettuati. Il tasso… - fisco24_info : Covid, 42.081 casi nelle ultime 24 ore: Il tasso di positività, oggi al 11,2% con circa 372mila tamponi, è in legge… -