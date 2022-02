Ciclismo | Quintana continua il suo inizio di stagione vincente | “Sono in ottima forma | ne voglio approfittare al massimo”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’didi Nairoè di quelli che sembra portare indietro le lancette dell’orologio e le pagine del calendario, tornando a quando il colombiano era Nairoman, capace di fare sempre la differenza sulle lunghe salita. Tappa e generale per lui oggi al Tour des Alpes Maritimes et du Var, con cui bissa il successo al Tour de la Provence, ottenuto appena una settimana fa. “felicissimo, ieri ci ho provato ma non aver vinto mi aveva lasciato un sapore molto amaro – ha dichiaratoai microfoni di Eurosport, per poire – sapevo che oggi potevamo riprovarci e tutto è andato come previsto“. Seconda vittoria nelle due apparizioni stagionali per il corridore della Arkea-Samsic: “in un ottimo momento die ne ...