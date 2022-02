Calciomercato Milan, occhi su Depay: può lasciare Barcellona (Di domenica 20 febbraio 2022) L’avventura al Barcellona di Memphis Depay potrebbe terminare in estate. Il Milan lo tiene d’occhio: le ultime sul Calciomercato L’avventura al Barcellona di Memphis Depay potrebbe terminare in estate. Con Xavi l’ex Lione è finito molto indietro nelle gerarchie in attacco, anche a causa dell’arrivo di Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traore durante il mercato di gennaio. Secondo Diario Sport sono arrivati degli interessamenti dall’Italia: anche il Milan avrebbe fatto dei sondaggi. Il giocatore molto probabilmente a fine stagione andrà via, e punta a farlo quasi a costo zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) L’avventura aldi Memphispotrebbe terminare in estate. Illo tiene d’o: le ultime sulL’avventura aldi Memphispotrebbe terminare in estate. Con Xavi l’ex Lione è finito molto indietro nelle gerarchie in attacco, anche a causa dell’arrivo di Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traore durante il mercato di gennaio. Secondo Diario Sport sono arrivati degli interessamenti dall’Italia: anche ilavrebbe fatto dei sondaggi. Il giocatore molto probabilmente a fine stagione andrà via, e punta a farlo quasi a costo zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

