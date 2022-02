Atalanta, proteste dal web per il gol di Malinovskyi. Il sito ufficiale: «Giudicate voi…» (Di domenica 20 febbraio 2022) Non si placa la rabbia in casa Atalanta dopo il gol annullato a Malinovskyi contro la Fiorentina. La protesta sul web Il gol annullato a Malinovskyi ha scatenato veementi proteste dell’Atalanta, che ha imposto il silenzio stampa post Fiorentina. Silenzio stampa non rispettato, però, dal sito ufficiale nerazzurro, che ha postato il fotogramma dell’azione. Emblematico anche il messaggio: “Giudicate voi…” apparso insieme alla foto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Non si placa la rabbia in casadopo il gol annullato acontro la Fiorentina. La protesta sul web Il gol annullato aha scatenato veementidell’, che ha imposto il silenzio stampa post Fiorentina. Silenzio stampa non rispettato, però, dalnerazzurro, che ha postato il fotogramma dell’azione. Emblematico anche il messaggio: “” apparso insieme alla foto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

acffiorentina : ?? | CARTELLINO ROSSO Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta - CalcioNews24 : #Atalanta, proteste web per il gol annullato a #Malinovskyi ?? - joe_tarallo : #Gasperini viene espulso per proteste dopo che l'arbitro annulla il gol del pareggio all'Atalanta. Attendiamo con a… - serieAnews_com : ?? 'Segna lui': la protesta del direttore operativo dell'Atalanta su Instagram... Che ne pensate? #RobertoSpagnolo… - marcuccimauriz : RT @acffiorentina: ?? | CARTELLINO ROSSO Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta -