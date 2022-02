(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Hato uncon numerosie biglietti della lotteria, già utilizzati, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio: per questo motivo un 53enne di Torre del Greco (Napoli) è statoper combustione illecita di rifiuti. L’episodio è accaduto in un’area a monte di Contrada Castelluccio a Ercolano. Alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo nero e, preoccupati, hanno dato l’allarme ai carabinieri. Sono giunti i Carabinieri Forestali della Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio che hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare rifiuti: plastica ma soprattutto una quantità enorme die biglietti della lotteria già giocati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Appicca #Rogo con 'Gratta e Vinci' già usati, denunciato ** -

Ultime Notizie dalla rete : Appicca rogo

Agenzia ANSA

Per i Carabinieri della Stazione di Squillace ci sarebbe questo motivo alla base delche ha interessato, giovedì scorso, 17 febbraio, una struttura balneare (QUI) , fiamme che nonostante siano ......della Compagnia di Sciacca sono intervenuti nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II in seguito alla segnalazione del personale sanitario che indicava un uomo quale protagonista di un...(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 20 FEB - Ha appiccato un rogo con numerosi 'Gratta e vinci' e biglietti della lotteria, già utilizzati, all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio: per questo motivo un ...Per i Carabinieri della Stazione di Squillace ci sarebbe questo motivo alla base del rogo che ha interessato, giovedì scorso, 17 febbraio, una struttura balneare (QUI), fiamme che nonostante siano ...