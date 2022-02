Amici 21, il talent verso il serale: Carole ottiene la maglia: 'Sei una brava ballerina' (Di domenica 20 febbraio 2022) Poi si passa a Nunzio che, sul palco, balla sulle note di 'Beat it'! La maestra Celentano lo critia pesantemente per il suo atteggiamento da superbo, sottolineando che a lei non piace né quando danza ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Poi si passa a Nunzio che, sul palco, balla sulle note di 'Beat it'! La maestra Celentano lo critia pesantemente per il suo atteggiamento da superbo, sottolineando che a lei non piace né quando danza ...

Advertising

trash_italiano : Che poi noi esperti di tutti i programmi come Sanremo, Amici e tutti gli altri talent e reality MA DI SAN MARINO NO… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Amici 21, il talent verso il serale: Carole ottiene la maglia: «Sei una brava ballerina» - leggoit : Amici 21, il talent verso il serale: Carole ottiene la maglia: «Sei una brava ballerina» - callea_martina : RT @trash_italiano: Che poi noi esperti di tutti i programmi come Sanremo, Amici e tutti gli altri talent e reality MA DI SAN MARINO NON SA… - ilfoglio_it : Dall'underground ad Amici. Da più di 20 anni Klaus Bonoldi scova, assimila e gestisce gli autori della Universal. E… -