Amici 21 | Alessandra Celentano on fire contro Garrison | “Non fare la figura dell’ignorante | quest’anno di danni ne hai fatti parecchi!”

È scontro tra Alessandra Celentano e Garrison. Tutto è nato dal giudizio che Garrison ha espresso nei confronti di Carola Puddu, allieva della Celentano in questa edizione di Amici. Nella puntata di oggi tutti i ballerini si sono esibiti sotto l'occhio attento di quattro giudici in rappresentanza ognuno di uno stile differente. Tra i giudici vi era anche Garrison, che non ha risparmiato un voto basso a Carola, facendo infuriare la Celentano. Carola si è infatti esibita in una coreografia di classico, posizionandosi penultima nella classifica generale data dalla somma dei quattro voti dei giudici. Il 6+ dato da Garrison ha scatenato uno scontro con la professoressa di danza.

