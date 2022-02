Vi diciamo tutto su Francesca Lollobrigida, la campionessa nipote della mitica Gina (Di sabato 19 febbraio 2022) Pattinatrice per passione – che si tratti di rotelle o di lame, poco le importa – e pluricampionessa in svariate discipline, Francesca Lollobrigida vanta anche un cognome molto importante, che la lega (per diritto di sangue) alla celebre attrice Gina. Che cosa sappiamo su questo giovane talento dello sport? Chi è Francesca Lollobrigida Classe 1991, Francesca Lollobrigida è nata a Frascati e ha indossato il suo primo paio di pattini a rotelle alla tenerissima età di appena 14 mesi (quando solitamente i bimbi iniziano appena a muovere i primi passi). Con queste premesse, non poteva che regalare grandi emozioni all’Italia intera, e così è stato. Merito – anche – di papà Maurizio, grande atleta nel pattinaggio di velocità nonché recordman nei 50 km a ... Leggi su dilei (Di sabato 19 febbraio 2022) Pattinatrice per passione – che si tratti di rotelle o di lame, poco le importa – e pluriin svariate discipline,vanta anche un cognome molto importante, che la lega (per diritto di sangue) alla celebre attrice. Che cosa sappiamo su questo giovane talento dello sport? Chi èClasse 1991,è nata a Frascati e ha indossato il suo primo paio di pattini a rotelle alla tenerissima età di appena 14 mesi (quando solitamente i bimbi iniziano appena a muovere i primi passi). Con queste premesse, non poteva che regalare grandi emozioni all’Italia intera, e così è stato. Merito – anche – di papà Maurizio, grande atleta nel pattinaggio di velocità nonché recordman nei 50 km a ...

