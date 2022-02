Vescovi e sindaci del Mediterraneo a Firenze Azione di pace per l’Ucraina Nel nome di La Pira Francesco in Santa Croce senza Papamobile

Leggi su firenzepost

(Di sabato 19 febbraio 2022) Betori: "E' previsto che il Papa, che non viene con lama con una semplice auto coperta, possa fare un giro nella piazza diper stare più vicino a coloro che staranno al freddo per partecipare alla messa che lui celebra. Infine io saluterò il Papa alla fine dell'Angelus e poi il Santo Padre partirà direttamente per Roma" L'articolo proviene daPost.