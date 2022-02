Ucraina-Russia | leader di Donetsk ordina “mobilitazione generale”

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, ildella autoproclamata Repubblica di, Denis Pushilin, annuncia di aver “firmato un decreto per la”. In un videomessaggio di cui dà notizia l’agenzia Tass, si rivolge ai “connazionali riservisti” affinché si presentino agli uffici militari. “Faccio appello a tutti gli uomini della repubblica in grado di imbracciare un’arma a difendere le loro famiglie, i loro bambini, le loro mogli, le loro madri”, ha scritto Pushilin su Telegram rivolgendosi ai riservisti. Iseparatisti nell’est dell’, intanto, sottolineano come prosegua l’evacuazione della popolazione dalla regione denunciando attacchi nella notte. Più di 6.000 persone, compresi 2.400 bambini, sono stati ...

Advertising

lauraboldrini : I leader politici e le istituzioni coinvolte nella grave crisi tra #Russia e #Ucraina ascoltino la richiesta di pac… - TgLa7 : ??Ucraina, @JoeBiden: pensiamo che la #Russia prepari azione sotto falsa bandiera?? - ItaliaViva : Questa sera una delegazione di Italia Viva ha partecipato alla manifestazione della comunità di @santegidionews per… - MaranAlessandro : La condotta di Putin, secondo l’Economist è stata controproducente: ha “galvanizzato gli avversari”, unito la NATO,… - tempestanuova : Davide Racca #Ucraina #NATO #europa #February2022 #Putin #Biden #Pace #Russia #art -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russia

Le persone che condividono i filmati dallae dall- compresi gli investigatori open source, i giornalisti e gli utenti dei social media - potrebbero finire per amplificare le ...Non perché vogliamo un conflitto ma perchè stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che lapuò addurre per giustificare l'invasione dell'. Se la...Abbiamo ragione di crederlo”. La Russia, ha spiegato con tono drammatico citando l'intelligence Usa, "sta cercando di provocare" l'Ucraina e di creare "false giustificazioni" per una guerra ma in caso ...Intanto proseguono le operazioni per evacuare i civili dalle regioni separatiste nel Donbass, nell'est dell' Ucraina, e portarli nella regione russa di Rostov. Secondo una fonte dei servizi di ...