Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Draghi? Se vuole comandare da solo torni a fare il banchiere Il premier non è ad del governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) “Ilè in crisi? Non si possono mettere gli opposti dentro una maggioranza e chiamarla maggioranza. È un anno che litigano su tutto. I partiti sono d’accordo su una sola cosa: non andare a votare“. Così Marconel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su, ha commentato l’atteggiamento delche dopo essere finito in minoranza quattro volte, è andato a colloquio da Mattarella facendo trapelare un certo malcontento a cui i partiti hanno risposto chiedendo un “cambio di metodo”. “I partiti non sono d’accordo su niente. Tant’è che, finora, ha fatto finta di niente, consentendo per esempio alla Lega di non votare i provvedimenti restrittivi sul Covid e accontentandosi del fatto che ...