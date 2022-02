Tortona-Virtus Bologna oggi, Semifinale Coppa Italia basket 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Si disputano oggi le semifinali della Coppa Italia 2022 di basket e alle 21 per la seconda sfida di giornata scendono in campo il Bertram Derthona basket Tortona e la Virtus Segafredo Bologna. Una sfida affascinante tra la grande sorpresa della stagione e la squadra costruita per vincere tutto. Le due formazioni sono arrivate a questo appuntamento dopo due quarti di finale vinti nettamente, a conferma dell’ottimo stato di forma delle due squadre. Tortona ha regolato Trieste vincendo 94-82, ma soffrendo realmente solo un quarto prima di prendere il largo e controllare. La Virtus Bologna, invece, si è imposta 93-81 contro Brindisi e, anche in questo caso, gli emiliani hanno fatto la ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Si disputanole semifinali delladie alle 21 per la seconda sfida di giornata scendono in campo il Bertram Derthonae laSegafredo. Una sfida affascinante tra la grande sorpresa della stagione e la squadra costruita per vincere tutto. Le due formazioni sono arrivate a questo appuntamento dopo due quarti di finale vinti nettamente, a conferma dell’ottimo stato di forma delle due squadre.ha regolato Trieste vincendo 94-82, ma soffrendo realmente solo un quarto prima di prendere il largo e controllare. La, invece, si è imposta 93-81 contro Brindisi e, anche in questo caso, gli emiliani hanno fatto la ...

