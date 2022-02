Torre del Greco | in 150 manifestano contro l’emergenza rifiuti

(Di sabato 19 febbraio 2022) Cumuli non raccolti per giorni, mancato spazzamento e bidoni per la differenziata che invadono i marciapiedi: in 150 hanno manifestato oggi adel(Napoli)quella che sembra essere una perenne emergenza, in una città, e’ stato sottolineato, dove ogni mese la pubblica amministrazione spende circa un milione di euro per vedere assicurato un servizio di raccolta che invece spesso si inceppa. ”A poco servono le giustificazioni addotte dai politici e dalla ditta – hanno spiegato i manifestanti, che si sono radunati a piazza Santa Croce, a ridosso della statua che raffigura San Vincenzo Romano – I primi puntano l’indicel’inefficienza della Buttol, l’azienda incaricata di prelevare quotidianamente idifferenziati prodotti dai cittadini; la seconda ...

Paganese Monterosi Tuscia , in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello di Pagani sarà una sfida valevole per la 27 giornata del campionato di Serie C . ...Fra i sette campanili della città uno solo è quello in cui l'intera comunità si identifica: la torre civica di San Maurizio , non a caso disegnata al centro del simbolo con il quale si presenterà alle urne la lista " Progetto Cassano 2032 ", che vede rappresentate in questo emblema della storia ...Convocata per lunedì 21 febbraio alle ore 9 (con appello entro le ore 10) la seduta del Consiglio comunale di Napoli dedicata all'accordo tra Governo e Comune di Napoli per la sottoscrizione del Patto ...