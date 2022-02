Spezia, Thiago Motta: 'Con la Fiorentina c'era un fallo prima del rigore. Nzola? Lui sa cosa chiedo' (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato a due giorni dalla gara di campionato in casa del Bologna: "Dal punto di vista del ca... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico delloha parlato a due giorni dalla gara di campionato in casa del Bologna: "Dal punto di vista del ca...

